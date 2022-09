கூண்டோடு அணி மாறிய நிர்வாகிகள்: உத்தவ் தாக்கரேவுக்கு கடும் அதிர்ச்சி.. ஏக்நாத் ஷிண்டே 'ஹேப்பி'

Mumbai

oi-Mani Singh S

மும்பை: சிவசேனா கட்சி தங்களுக்கு தான் சொந்தம் என்று உத்தவ் தாக்கரேவும், ஏக்னாத் ஷிண்டேவும் போட்டிப்போட்டுகொண்டு இருக்கும் நிலையில், உத்தவ் தாக்கரே அணியில் இருந்து 12 மாநில நிர்வாகிகள் ஏக்னாத் ஷிண்டே அணிக்கு மாறியுள்ளது உத்தவ் தாக்கரேக்கு கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மகாராஷ்டிராவில் கடந்த 2020-ம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில், தேவேந்திர பட்னாவிஸ் தலமையிலான பாஜனதாவும், உத்தவ் தாக்கரே தலைமையிலான சிவசேனாவும் கூட்டணி அமைத்து போட்டியிட்டு வெற்றியும் பெற்றது.

ஆனால் முதல்வர் பதவி பிரச்சினையில் பாஜனதாவுக்கும் சிவசேனாவுக்கும் மோதல் ஏற்பட்டது. இதனால் அதிரடியாக சிவசேனா தலைவர் உத்தவ் தாக்கரே காங்கிரஸ் மற்றும் தேசியவாத காங்கிரசுடன் கூட்டணி அமைத்து முதல்வராக பதவியேற்றார்.

English summary

While Uddhav Thackeray and Eknath Shinde are competing to claim that the Shiv Sena party belongs to them, the transfer of 12 state administrators from Uddhav Thackeray's team to Eknath Shinde's team has caused a shock to Uddhav Thackeray.