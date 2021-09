மும்பையில் ஷாக்.. காதலன் செய்த துரோகம்.. 9 மாதங்கள்.. 29 பேரால் சீரழிக்கப்பட்ட 15 வயது சிறுமி!

Mumbai

oi-Rayar A

மும்பை: மகாராஷ்டிரா மாநிலம் மும்பையை சேர்ந்த 15 வயது சிறுமியும், இளைஞர் ஒருவரும் நண்பர்களாக பழகி வந்தனர். நாளைடைவில் இந்த நட்பு காதலாக மாறியது. இருவரும் அடிக்கடி தனிமையில் சந்தித்து பேசி வந்தனர்.

கடந்த ஜனவரி மாதம் இருவரும் பேசிக் கொண்டிருந்தபோது, அந்த இளைஞர் சிறுமியை மிரட்டி பாலியல் பலாத்காரம் செய்துள்ளார். இதனை தனது செல்போனில் வீடியோவும் எடுத்துள்ளார்.

English summary

A 15-year-old girl from Mumbai, Maharashtra, has been raped by 29 people for 9 months. The public has demanded that the gang that raped the girl be given the most severe punishment