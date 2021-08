பப்ஜிக்கு அடிமை: அம்மாவின் அக்கவுண்டில் ரூ.10 லட்சம் களவாடிய சிறுவன்.. அடுத்து செய்த பகீர் காரியம்

Mumbai

oi-Velmurugan P

மும்பை : PUBG விளையாடுவதற்காக ஆன்லைன் பரிவர்த்தனைகள் மூலம் ரூ .10 லட்சம் செலவழித்த 16 வயது சிறுவன் அவரது பெற்றோர் கண்டித்ததால், வீட்டை விட்டு ஓடிவிட்டார். சிறுவனை தேடி கண்டுபிடித்த மும்பை போலீசார் அறிவுரை கூறி அனுப்பி வைத்தனர்.

பப்ஜி விளையாட்டிற்கு அடிமையாகி பல இளைஞர்கள் வாழ்க்கையில் பெரும் துயரத்தை சந்தித்து வருகிறார்கள். விளையாட்டு விளையாட்டாக மட்டும் முடிந்துவிட்டால் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் பதின்ம வயது சிறுவர்கள், இந்த விளையாட்டு தான் உலகம் என்ற மனநிலையில் அடிமையாகிவிடுகிறார்கள்.

அப்படி அடிமையாகும் டீன்ஏஜ் சிறுவர்கள், பெற்றோர்களின் கணக்கில் இருந்து பணத்தை திருடி விளையாடுவது, சுற்றி நடப்பதை பற்றி சற்றும் கவலைப்படாமல் சுயநல மனதுடன் விளையாட்டே கதி என்று கிடப்பது என சூதாட்டத்திற்கு நிகரான குணநலன்களுடன் கிடக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட சிறுவன் ஒருவன் செய்த செயலை இப்போது பார்ப்போம்.

English summary

A 16-year-old boy who spent Rs 10 lakh through online transactions to play PUBG has run away from home after being reprimanded by his parents. The boy was found and sent to the police for advice.