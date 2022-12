"காதலனை" நம்பி தனியாக சென்ற சிறுமி.. 8 கயவர்களால் கூட்டு பலாத்காரம்.. 12 மணி நேரம் நேர்ந்த கொடூரம்!

Mumbai

oi-Halley Karthik

மும்பை: மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் 16 வயது சிறுமி ஒருவர் 8 கயவர்களால் 12 மணி நேரம் தொடர் பாலியல் பலாத்காரத்திற்கு உள்ளாக்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தின் பால்கர் மாவட்டத்தில் உள்ள கிராமத்தில் இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளது. இங்கு வசித்து வந்த 16 வயது சிறுமிக்கும் பக்கத்து கிராமத்தில் வசித்து வந்த இளைஞருக்கும் நீண்ட நாட்கள் நட்பு இருந்துள்ளது.

இந்நிலையில் இவர்கள் அடிக்கடி தனியாக சந்தித்து பேசிக்கொண்டுள்ளனர். இந்நிலையில் இவர்களுக்கு இடையே காதல் மலர்ந்திருக்கிறது. இது தொடர்பாக சிறுமி தன்னுடைய தோழிகளிடத்தில் கூறி இருக்கிறார்.

இந்தியாவில் திருமணத்தை மீறி உறவில் உள்ள ஆண்கள்/பெண்கள் எத்தனை பேர் தெரியுமா? வெளியான ஷாக் ரிப்போர்ட்

English summary

In the state of Maharashtra, a 16-year-old girl was raped continuously for 12 hours by 8 men. Maharashtra Police has arrested 8 people involved in this crime. A case has been registered against them under laws including POCSO