நம்பவே முடியல.. பார்க்கிங்கில் நின்ற கார் பள்ளத்திற்குள் மெல்ல இறங்கி காணாமலே போச்சு.. பரபர வீடியோ

Mumbai

oi-Veerakumar

மும்பை: நிறுத்திவிட்டு போன உங்களின் கார் திடீரென மாயமானால் எப்படி இருக்கும், அப்படித்தான், மும்பையில் ஒரு சம்பவம் நடந்துள்ளது.

Mumbai: A car drowns into a little hole in the Ghatkopar district | Watch | Oneindia News

நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட கார் அப்படியே பள்ளத்திற்குள் மூழ்கியதை பார்த்து பதறிப் போயுள்ளனர் மும்பை மக்கள். இந்த வீடியோதான் தற்போது சோஷியல் மீடியாவில் ஹாட் டாக்காக உள்ளது.

எப்படி நடந்தது இந்த சம்பவம். இதோ முழு விவரம்:

English summary

A bizarre incident was captured on camera. A video has surfaced in which a parked four-wheeler can be seen drowning slowly in a parking lot.