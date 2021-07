நடிகைகளை வைத்து ஆபாச படம் தயாரித்த விவகாரம் .. ஷில்பா ஷெட்டிக்கு தொடர்பா? மும்பை போலீஸ் விளக்கம்

Mumbai

oi-Velmurugan P

மும்பை : ஷில்பா ஷெட்டியின் கணவர் ராஜ்குந்த்ரா ஆபாசப் படங்களை தயாரித்து சில செல்போன் ஆப்களுக்கு விற்பனை செய்ததாக விசாரணையில் தெரியவந்தது. அது தொடர்பாக சில சாட்சியங்கள் கிடைத்ததால் மும்பை போலீசார் ராஜ்குந்த்ராவை அதிரடியாக கைது செய்தார்கள். இந்த விவகாரத்தில் விசாரணை நடத்தி வரும் போலீசார் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் புகார் அளிக்கலாம் என்று அறிவித்துள்ளனர்

பாலிவுட் நடிகை ஷில்பா ஷெட்டியின் கணவர் ராஜ்குந்த்ரா. பிரபல தொழில் அதிபர் ஆவார். இவர் கடந்த 2019ம் ஆண்டு ஷில்பா ஷெட்டியை திருமணம் செய்தார். இவர்களுக்கு இரண்டு குழந்தைகள் உள்ளனர்.

ராஜ்குந்ரா ஆபாசப் படங்களை தயாரித்து சில செல்போன் ஆப்களுக்கு விற்பனை செய்ததாக நேற்று மும்பை போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டார். இந்த தகவலை மும்பை போலீஸ் கமிஷ்னர் ஹேமந்த் உறுதி செய்தார். இது குறித்து கமிஷ்னர் வெளியிட்ட அறிக்கையில், கடந்த பிப்ரவரியில் பெண்களின் ஆபாச படங்களாக உருவாக்கி அதனை மொபைல் செயலிகள் மூலம் வெளியிட்ட குற்றத்திற்காக அவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது,

English summary

Speaking to reporters, Mumbai police said, "We have arrested Rajkundra in a pornography case. Rajkundra's wife and actress Shilpa Shetty has not been identified yet. We are continuing to investigate.