"யாரும் தேவையில்லை! நான் என்னோட காரையே தரேன்! தாராளமா பாஜகவுக்கு போங்க!" சர்ச்சையை கிளப்பிய கமல்நாத்

Mumbai

oi-Vigneshkumar

மும்பை: காங்கிரஸ் கட்சி மிகவும் சிக்கலான சூழலில் இருக்கும் நிலையில், அக்கட்சியின் மூத்த தலைவர் கமல்நாத் கூறியுள்ள கருத்துகள் முக்கியமானதாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

காங்கிரஸ் கட்சி இப்போது மிகவும் இக்கட்டான சூழலில் உள்ளது. 2014க்கு பிறகு அக்கட்சி தொடர்ச்சியாகத் தோல்விகளைச் சந்தித்து வரும் நிலையில், அங்கிருந்து மூத்த தலைவர்கள் பலரும் விலகி வருகின்றனர்.

இப்படி விலகும் பெரும்பாலான தலைவர்கள் டெல்லி தலைமையின் மீதே கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைக்கின்றனர். அப்படி சமீபத்தில் குற்றஞ்சாட்டி விலகியவர் தான் மூத்த தலைவர் குலாம் நபி ஆசாத்.

மகாராஷ்டிரா முதல்வர் உத்தவ் தாக்கரேவுக்கு கொரோனா தொற்று- காங். மூத்த தலைவர் கமல்நாத்

English summary

Kamal Nath said would not stop Congress anyone from quitting: Kamal Nath says he would lend his car if anyone wants to join BJP.