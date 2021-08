எங்களுக்கு ஒரு நியாயம்; உத்தவ் தாக்கரேவுக்கு ஒரு நியாயமா? பழைய வீடியோவை வெளியிட்டு பாஜக கொந்தளிப்பு

Mumbai

oi-Rayar A

மும்பை: மத்திய அமைச்சருமான நாராயண் ரானேவுக்கு ஒரு நியாயம், உத்தவ் தாக்ரேவுக்கு ஒரு நியாயமா?'' என்று உத்தவ் தாக்கரே பேசிய பழைய வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டு பாஜகவினர் கொந்தளித்து வருகின்றனர்.

பா.ஜனதா மாநிலங்களவை எம்.பி.யும், மத்திய அமைச்சருமான நாராயண் ரானே மும்பையில் மக்கள் ஆசி யாத்திரை நடத்தியபோது மகாராஷ்டிரா முதல்வரும், சிவசேனா தலைவருமான உத்தவ் தாக்கரேவை கடுமையாக விமர்சனம் செய்து பேசினார்.

English summary

Is there a justification for Union Minister Narayan Rane and a justification for Uddhav Thackeray? ” The BJP is upset with the release of an old video of Uddhav Thackeray speaking