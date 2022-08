மும்பை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்படுகிறார் சஞ்சய் ராவத்- காவலில் எடுக்க அமலாக்கத்துறை திட்டம்

Mumbai

oi-Mani Singh S

மும்பை: குடிசை மாற்று வாரிய திட்டத்தில் பணமோசடியில் ஈடுபட்டதாக கைது செய்யப்பட்டுள்ள சிவசேனா எம்பி சஞ்சய் ராவத் இன்று கோர்ட்டில் ஆஜர்படுத்தப்படுகிறார். அவரை அமலாக்கத்துறை காவலில் எடுக்க திட்டமிட்டுள்ளது.

சிவசேனா கட்சியின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரான ஏக்நாத் ஷிண்டே தனது ஆதரவு எம்.எல்.ஏக்களுடன் தனி அணியாக சென்று பாஜகவுடன் கூட்டணி அமைத்து மராட்டிய அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தினார்.

இதனால் முதல்வராக பதவியேற்று 3 ஆண்டுகள் கூட நிறைவடையாமல் உத்தவ் தாக்கரே பதவியில் இருந்து விலகினார்.

எதிர்க்கட்சிகள் இல்லாத நாடாளுமன்றத்தை உருவாக்க பாஜக சதி.. சஞ்சய் ராவத் கைதுக்கு காங். கண்டனம்

English summary

Arrested Shiv sena leader Sanjay Raut will be produced before a special PMLA court in Mumbai on Monday, where the Enforcement Directorate will seek his custody.