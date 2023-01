என்ன கொடுமை இது? ஓடும் ரயிலில் 19 வயது கல்லூரி மாணவிக்கு திடீர் 'ஹார்ட் அட்டாக்'.. பதறிய பயணிகள்!

Mumbai

oi-Jackson Singh

மும்பை: மகாராஷ்டிராவில் ஓடும் ரயிலில் கல்லூரி மாணவிக்கு மாரடைப்பு ஏற்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பையும், அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மாணவிக்கு நெஞ்சு வலி ஏற்பட்ட போது அங்கிருந்த பெண் டிக்கெட் பரிசோதகர்கள் துரிதமாக செயல்பட்டதால் மாணவியின் உயிர் காப்பாற்றப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

நாட்டில் இளம் வயதினர் மத்தியில் மாரடைப்பு அதிகரித்து வரும் சூழலில், இந்த சம்பவம் மேலும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

The incident of a college student having a heart attack on a train in Maharashtra has created shock. It is said that the female ticket inspectors who were there acted quickly when the student had chest pain and the student's life was saved.