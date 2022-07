கொரோனாவில் இருந்து மெல்ல மீளும் உலகம்.. ஒரே நாளில் 8,71,158 பேர் குணமடைந்தனர்

Mumbai

மும்பை: உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை படிப்படியாக குறைந்து வருகிறது. உலக மக்கள் கொரோனாவில் இருந்து மீண்டு வருகின்றனர். ஒரே நாளில் 8,71,158 பேர் கொரோனாவில் இருந்து குணமடைந்துள்ளனர். ஒரே நாளில் 4,47,272 பேருக்கு புதியதாக கொரோனா தொற்று உறுதியாகியுள்ளது.

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் மொத்தம் 56,82,18,557 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து உலகம் முழுவதும் 53,96,07,874 பேர் மீண்டுள்ளனர். கொரோனாவால் உலகம் முழுவதும் 63,89,066 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். உலகம் முழுவதும் 39,126 பேர் கவலைக்கிடமான வகையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

சீனாவின் வூகான் நகரில் 2019 ஆம் ஆண்டு கொரோனா வைரஸ் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. தற்போது கொரோனா வைரஸ் உலகம் முழுவதும் பல நாடுகளுக்கு பரவி பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது. 57 கோடி மக்கள் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த தடுப்பூசி செலுத்தும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வரும் நிலையிலும் வைரஸ் உருமாற்றமடைந்து பாதிப்பு அதிகரித்து வருகிறது. கடந்த ஆண்டுகளில் கொரோனா டெல்டா, டெல்டா ப்ளஸ் அதிக அளவில் மக்களின் உயிரை காவு வாங்கியது. ஓமிக்ரான் வைரஸ் பரவல் வேகம் அதிகமாக இருந்தாலும் அதிக அளவில் உயிர் பலி ஏற்படவில்லை. கொரோனா இன்னமும் முடிவுக்கு வரவில்லை என்பதால் மக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

