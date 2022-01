தலைமுடியை பிடித்து இழுத்து.. தரையில் தள்ளி.. உதைத்து... கர்ப்பிணிக்கு நேர்ந்த கொடுமை.. பகீர் வீடியோ

Mumbai

மும்பை: மகாராஷ்டிராவில் கர்ப்பிணி வன ஊழியரின் முடியை பிடித்து இழுத்து, தரையில் இழுத்துச் சென்று கொடுமைப்படுத்திய கணவன்-மனைவி கைது செய்யப்பட்டனர். இதுபற்றிய விவரம் பின்வருமாறு காணப்போம்.

மகாராஷ்டிர மாநிலம் சதாரா மாவட்டத்தில் வனத்துறையில் பணிபுரிந்து வரும் பெண் வனக்காப்பாளர் நிறைமாத கர்ப்பிணியாக உள்ளார். இவரது கணவரும் வனத்துறையில் பணிபுரிந்து வருகிறார்.

Husband and wife were arrested for grabbing a pregnant forest worker by the hair, dragging her to the ground and abusing her In Maharashtra. Netizens have demanded that stern action be taken against these villains