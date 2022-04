மும்பையில் உள்ளவருக்கு XE வகை கொரோனா பாதிப்பா? அதெல்லாம் இல்லை.. ஜீனோம் கூட்டமைப்பு தரப்பு விளக்கம்

Mumbai

oi-Jeyalakshmi C

மும்பை: மும்பையில் ஓமிக்ரான் எக்ஸ் இ என்ற உருமாறிய கொரோனா வைரஸ் ஒருவரை தாக்கி இருப்பதாக இன்று செய்திகள் வெளியாகின. ஆனால் இந்தியாவின் ஜீனோம் கூட்டமைப்பு இதை மறுத்துள்ளது. ஓமிக்ரானின் பிஏ.2 துணை மாறுபாட்டை விட எக்ஸ்இ (XE) எனப்படும் கொரோனா வைரஸின் புதிய திரிபானது, பத்து சதவீதம் அதிகமாக பரவ வாய்ப்புள்ளதாக உலக சுகாதார அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.

ஜனவரி 19 ஆம் தேதி பிரிட்டனில் முதன்முதலாக எக்ஸ் இ வகை கொரோனா வைரஸ் கண்டறியப்பட்டது. இது ஒமைக்ரான் வைரஸில் இருந்து உருமாற்றமடைந்த கொரோனா வைரஸ் திரிபு என தெரிவிக்கப்பட்டது. பிரிட்டனில் இந்த வைரஸ் பாதிப்புகள் இதுவரை 600க்கும் கீழ் பதிவாகியுள்ளது.

திடீரென பயமுறுத்தும் XE வகை கொரோனா! இது வேற மாதிரி ரகம்! எவ்வளவு ஆபத்தானது? அறிகுறிகள் என்ன?

ஓமிக்ரானின் பிஏ.1 துணை மாறுபாடு கொரோனாவின் மிகவும் தீவிரமானதாக கருதப்பட்டது. எக்ஸ் இ தொடர்பான இந்த புதிய ஆராய்ச்சி உறுதிசெய்யப்பட்டால், அது இன்னும் தீவிரமாக பரவக்கூடிய கொரோனா வகையாக இருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டது. தற்போது புதிதாக கண்டறியப்பட்டுள்ள எக்ஸ் இ எனும் புதிய மாறுபாடு, ஓமிக்ரானின் பிஏ.1 மற்றும் பிஏ 2 ஆகிய இரண்டு மாறுபாடுகளின் புதிய வேரியண்ட் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

