கொரோனா 3ஆம் அலை? மகாராஷ்டிராவில் உயரும் டெல்டா பிளஸ் கேஸ்கள்.. வேக்சின் போட்டவர்களையும் தாக்குகிறது

மும்பை: மகாராஷ்டிராவில் இதுவரை 76 பேருக்கு டெல்டா பிளஸ் கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அதில் இரண்டு டோஸ் வேக்சின் போட்ட 10 பேர், ஒரு டோஸ் வேக்சின் போட்ட 12 பேருக்கும் டெல்டா பிளஸ் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் கடந்த ஏப்ரல், மே மாதங்களில் கொரோனா 2ஆம் அலை உச்சத்திலிருந்தது. அப்போது தினசரி கொரோனா பாதிப்புகள் நான்கு லட்சத்தைக் கூட தாண்டியது. அதேபோல உயிரிழப்புகளும் நான்காயிரத்தைத் தாண்டியது.

நாட்டிலுள்ள பெரும்பாலான மருத்துவமனைகள் கொரோனா நோயாளிகளால் நிரம்பின. ஒருபுறம் கொரோனாவாலும் மறுபுறம் சரியான நேரத்தில் ஆக்சிஜன், படுக்கை உள்ளிட்டவை கிடைக்காமலும் நோயாளிகள் உயிரிழந்தனர். தற்போது தான் நிலைமை கட்டுக்குள் உள்ளது.

