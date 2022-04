சின்ன சின்ன விஷயங்களில் கூட.. இப்படி செய்யலாமா ரோஹித் சர்மா.. ராஜினாமா பண்ணுங்க! பரபரப்பு பின்னணி!

Mumbai

மும்பை: 2022 ஐபிஎல் தொடரில் மும்பை அணி அடுத்தடுத்து தோல்வி அடைந்தது மும்பை அணி ரசிகர்கள் இடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. பலர் அணி நிர்வாகத்திற்கு எதிராக கேள்வி எழுப்ப தொடங்கி உள்ளனர்.

ஐபிஎல் வரலாற்றில் இரண்டு வலுவான அணிகள் என்றால் அது மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிகள் மட்டும்தான். இந்த இரண்டு அணிகளும் சேர்த்து மொத்தமாக 9 கோப்பைகளை வென்றுள்ளது.

இந்த சீசனில் மோசமான தொடக்கம் கொடுத்த சிஎஸ்கே அணி 4 தோல்விகளுக்கு பின் ஒரு வழியாக கடந்த போட்டியில் வென்று கம்பேக் கொடுத்தது.

