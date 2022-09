மும்பையில் நடுரோட்டில் பெண்ணுக்கு அடி உதை.. ராஜ்தாக்கரே கட்சியினர் சம்பவம்.. பரவும் வீடியோ!

Mumbai

oi-Mani Singh S

மும்பை: மும்பையில் மெடிக்கல் ஷாப் முன்பு விளம்பர பலகைகள் வைப்பது தொடர்பாக ராஜ் தாக்கரே தலைமையிலான மகாராஷ்டிரா நவநிர்மாண் சேனா கட்சி பிரமுகர்கள் சிலர் நடுரோட்டில் பெண்ணின் கன்னத்தில் அறைந்து தாக்கும் வீடியோ ஒன்று சமூக வலைத்தளத்தில் பரவி வருகிறது.

மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் மண்ணின் மைந்தன் கோட்பாடுடன் செயல்படும் கட்சிகள் சிவசேனா மற்றும் மகாராஷ்டிர நவநிர்மாண் சேனா.

உத்தவ் தாக்கரேவிடம் கருத்து வேறுபாடு மற்றும் சில காரணங்களால் சிவசேனா கட்சியில் இருந்து பிரிந்து மகாராஷ்டிர நவநிர்மாண் சேனா என்ற தனிக்கட்சியை கடந்த 2016-ஆம் ஆண்டு ராஜ்தாக்கரே மும்பையில் தொடங்கினார்.

English summary

A video of some Raj Thackeray-led Maharashtra Navnirman Sena Party leaders slapping a woman on the cheek in the middle of the road for putting up billboards in front of a medical shop in Mumbai is going viral on social media.