1 டீ.. 2 சமோசா 490 ரூபாயா? மும்பையில் அச்சே தின்.. நெட்டிசன்களை அதிர வைத்த பில்.. இதை பாருங்க!

மும்பை: மகாராஷ்டிராவின் மும்பை சத்ரபதி சிவாஜி மகாராஜ் சர்வதேச விமான நிலையத்தில் இரண்டு சமோசா மற்றும் ஒரு டீ ரூ.490க்கு விற்கப்பட்டது குறித்து பத்திரிகையாளர் ஒருவர் டிவிட்டரில் அதன் பில்லை பகிர்ந்து 'நல்ல நாள்'(அச்சே தின்) வந்துவிட்டது என்று விமர்சித்துள்ளார். இந்த ட்வீட் தற்போது பெறும் விவாதத்தை கிளப்பி இருக்கிறது.

நாடு முழுவதும் கடந்த 11 மாதங்களாக சில்லறை பணவீக்கம் தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்திருக்கிறது. இதனையடுத்து கடந்த ஒருவாரத்திற்கு முன்னர் இந்த பணவீக்கம் 5.88 சதவிகிதமாக குறைந்திருக்கிறது. அதுபோல மொத்த பண வீக்கமும் கடந்த 18 மாதங்களில் தொடர்ந்து ஏறுமுகமாகவே இருந்த நிலையில் தற்போது 5.85 சதவிகிதமாக குறைந்திருப்பதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.

ஆனாலும் விலைவாசியை பொருத்த அளவில் தொடர்ந்து ஏறுமுகமாகவே இருப்பதாக பொதுமக்களும் அரசியல் கட்சியினரும் விமர்சித்து வருகின்றனர். குறிப்பாக காய்கறி, பால், இறைச்சி, அரிசி போன்ற உணவு பொருட்களின் விலை தொடர்ந்து ஏறுமுகமாகவே இருந்து வருகிறது. இதனை எதிர்த்து காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். இவ்வாறு இருக்கையில் பத்திரிகையாளர் ஒருவர் போட்டுள்ள ட்வீட் இது குறித்த விவாதங்களை மீண்டும் எழுப்பி இருக்கிறது.

English summary

Two samosas and a tea sold for Rs 490 at Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport in Mumbai, Maharashtra, were criticized by a journalist who shared the bill on Twitter saying 'good day' (ache din) has come. This tweet is currently sparking a debate.