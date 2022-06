வேலைக்கு போனால் திரும்புவோமா? அச்சத்தில் காஷ்மீர் பண்டிட்கள்! உத்தவ் தாக்கரே வருத்தம்

Mumbai

oi-Nantha Kumar R

மும்பை: ‛‛காஷ்மீரில் காஷ்மீர் பண்டித்கள் வேலைக்கு போனால் மீண்டும் திரும்புவோமா என்ற பயத்தில் உள்ளனர். அச்ச மனநிலையில் பணி செய்யும் அவர்கள் வீடு திரும்பினாலும் சுட்டு கொலை செய்யப்படுகின்றனர். இதனால் அங்கிருந்து கூட்டம் கூட்டமாக வெளியேற முயற்சிக்கின்றனர்'' என மகாராஷ்டிரா முதல்வர் உத்தவக் தாக்கரே வருத்தம் தெரிவித்தார்.

ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்துக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்கும் சட்டம் ரத்து செய்யப்பட்ட பிறகு அந்த மாநிலம் 2 யூனியன் பிரதேசங்களாக பிரிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து ஜம்மு காஷ்மீரில் கவர்னர் மனோஜ் சின்ஹா தலைமையில் நிர்வாகம் நடைபெற்று வருகிறது.

இந்நிலையில் கடந்த சில வாரங்களாக காஷ்மீரில் காஷ்மீர் பண்டித்கள் குறிவைத்து பயங்கரவாதிகளால் கொலை செய்யப்பட்டு வருகின்றனர். இது பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

காஷ்மீர் பண்டிட்டுகள் மீண்டும் வெளியேற்றம்..இப்பவும் சினிமா எடுங்க- மத்திய அரசு மீது சிவசேனா அட்டாக்

English summary

" Kashmiri Pandits were shown dreams of returning home, but on their return home, the Pandits are being picked and killed. In this horrific situation, a large number of Pandits started fleeing, which is a shocking as well as disturbing event’’ Says Maharsashtra CM uddhav Thackeray.