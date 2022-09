உத்தவ் தாக்கரேவுக்கு நெருக்கமானவருடன் ஷிண்டே சந்திப்பு.. மகாராஷ்டிர அரசியலில் திடீர் பரபரப்பு

Mumbai

மும்பை: சிவசேனா யாருக்கு என்பதில் இன்னும் பிரச்சினை ஓயாத நிலையில் உத்தவ் தாக்கரேக்கு நெருக்கமானவருடன் மகாராஷ்டிரா முதல்வர் ஏக்நாத் ஷிண்டே சந்தித்து பேசியுள்ளது மாநில அரசியலில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் கடந்த 2020-ம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் தலமையிலான பாஜனதாவும், உத்தவ் தாக்கரே தலைமையிலான சிவசேனாவும் கூட்டணி அமைத்து போட்டியிட்டு வெற்றியும் பெற்றது.

ஆனால் முதல்வர் பதவி பிரச்சினையில் பாஜனதாவுக்கும் சிவசேனாவுக்கும் மோதல் ஏற்பட்டது.

The issue of who owns the Shiv Sena is not over Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde's meeting with someone close to Uddhav Thackeray has created a stir in politics.