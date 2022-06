பாஜகவை தோற்கடிப்பது தான் நோக்கமே! மகாராஷ்டிரா ராஜ்யசபா தேர்தலில் காங்.,க்கு ஆதரவளித்த ஓவைசி கட்சி

Mumbai

oi-Nantha Kumar R

மும்பை: மகாராஷ்டிரா மாநில ராஜ்யசபா தேர்தலில் அசாதுதீன் ஓவைசியின் ஏஐஎம்ஐஎம் கட்சியின் 2 எம்எல்ஏக்கள் காங்கிரஸ் கட்சி வேட்பாளருக்கு ஆதரவு அளித்துள்ளனர்.

மகாராஷ்டிராவில் சிவசேனா, தேசியவாத காங்கிரஸ், காங்கிரஸ் கட்சியினர் மகா விகாஸ் அகாடி என கூட்டணி அமைத்து ஆட்சி செய்கின்றன. சிவசேனாவின் உத்தவ் தாக்கரே முதல்வராக உள்ளார். பாஜக எதிர்க்கட்சியாக செயல்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில் மகாராஷ்டிராவில் 6 ராஜ்யசபா உறுப்பினர்களுக்கு இன்று தேர்தல் நடைபெற்று வருகிறது. ஆனால் மொத்தம் 7 பேர் போட்டியில் உள்ளனர்.

யார் பி டீம்? மகாராஷ்டிரா ராஜ்ய சபா தேர்தலில்.. பாஜகவை அதிர வைத்த ஓவைசி.. பரபர மூவ்! நடந்தது என்ன?

English summary

The All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen (AIMIM) has decided to vote in favour of the Congress candidate for the Rajya Sabha polls from Maharashtra being held today and say, to Defeat BJP, Owaisi's Party Extends Support Congress Candidate.