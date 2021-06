'அடுத்தடுத்து மூன்று டோஸ் போட்டனர்'.. மகா. பெண் பகீர் புகார்.. நடந்தது என்ன?.. விசாரணைக்கு உத்தரவு

Mumbai

மும்பை: மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் உள்ள ஒரு பெண் தனக்கு ஒரே நாளில் அடுத்தடுத்து மூன்று டோஸ் போடப்பட்டதாக குற்றம்சாட்டி உள்ளார். இது தொடர்பாக விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸ் இரண்டாவது அலை இறுதிகட்டத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கும் நிலையில் கொரோனாவை தடுப்பதில் தடுப்பூசிகளே மிகப்பெரிய ஆயுதமாக இருந்துள்ளது.

நாடு முழுவதும் முதலில் தடுப்பூசி போடுவதில் மிகுந்த தயக்கம் காட்டிய மக்கள் தற்போது மிக ஆர்வமாக தடுப்பூசி போட்டு வருகின்றனர்.

English summary

A woman in the state of Maharashtra has alleged that she was given three doses in a row on the same day