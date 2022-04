கொரோனாவால் ஆண்களின் குழந்தை பேறு திறன் குறைவு... ஆய்வில் ‛திடுக்’ தகவல்

Mumbai

oi-Nantha Kumar R

மும்பை: லேசான மற்றும் மிதமான கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட ஆண்களுக்கு குழந்தை பேறு திறன் குறைந்துள்ளது என்று திடுக்கிடும் ஆய்வு முடிவுகள் வெளியாகி உள்ளன.

இந்தியாவில் கடந்த 2 ஆண்டுகளாக கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்து வந்தது. தற்போது கொரேனாா பரவல் குறைந்து, பாதிப்பும் சரிந்துள்ளது. முந்தைய 2 ஆண்டுகளில் 3 அலைகளாக வெவ்வேறு வடிவங்களில் வந்து பொதுமக்களை அச்சுறுத்தியது.

தற்போது வரை நாடு முழுவதும் பல கோடி பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். லட்சக்கானவர்களை கொரோனா கொன்றுள்ளது. கொரேனாாவால் பாதிக்கப்பட்டு மீண்டாலும் சிலர் முன்பு போல் செயல்பட முடியவில்லை என கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

Even mild or moderate COVID 19 illness can cause infertility, an Indian Institute of Technology (IIT) Bombay study revealed and further that mild to moderate infections could change the level of proteins related to male reproductive function that may impair fertility.’