மொத்தம் 400 காமுகர்கள்.. 16 வயது சிறுமி 6 மாதங்களாக பலாத்காரம்.. உறைய வைக்கும் சம்பவம்!

Mumbai

oi-Veerakumar

மும்பை: நெஞ்சை உலுக்கும் ஒரு மோசமான பலாத்கார சம்பவம் மகாராஷ்டிராவில் நடைபெற்றுள்ளது. 16 வயது சிறுமி கடந்த 6 மாதங்களில் 400க்கும் மேற்பட்ட முறை பாலியல் பலாத்காரத்துக்கு உள்ளாக்கப்பட்டுள்ளார்.

பாலியல் பலாத்காரத்தில் ஈடுபட்டவர்களில் சில போலீஸ்காரர்களும் அடங்குவார்கள் என்பது கொடுமையின் உச்சம்.

மகாராஷ்டிரா மாநிலம் பீட் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் 16 வயது சிறுமி.

English summary

The 16-year-old girl has been raped more than 400 times in the last six months in Maharashtra.