மும்பையில் 85% கொரோனா படுக்கைகள் காலி.. சாதித்துக் காட்டிய மகாராஷ்டிர முதல்வர் உத்தவ் தாக்கரே

மும்பை: மகாராஷ்டிர முதல் உத்தவ் தாக்கரேவின் துணிச்சலான நடவடிக்கைகள் காரணமாக அங்கு கொரோனா பாதிப்பு கட்டுக்குள் வந்துள்ளது. தலைநகர் மும்பையில் சுமார் 85% படுக்கைகள் காலியாக உள்ளன.

இந்தியாவில் கொரோனா முதல் அலை, இரண்டாம் அலை என இரண்டிலும் மோசமாகப் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு மாநிலம் என்றால் அது மகாராஷ்டிரா தான். கடந்த ஏப்ரல்- மே காலகட்டத்தில் அங்கு கொரோனா உச்சமடைந்தது.

தினசரி வைரஸ் பாதிப்பு சுமார் 60 ஆயிரம் வரை கூட சென்றது. இதையடுத்து அங்கு ஊரடங்கிற்கு இணையான 144 தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது.

Nearly 85 percent of hospital beds dedicated to Covid-19 patients are now lying vacant in Mumbai. Doctors have now resumed non-Covid procedures that had to be postponed to meet the demands of Covid-19 patients.