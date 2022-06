அதிர்ச்சியா... எனக்கா.. மாநிலங்களவை தேர்தல் முடிவில் ட்விஸ்ட் வைத்த ஷரத் பவார்...!

Mumbai

மும்பை: மகாராஷ்டிரா மாநில மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களுக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அதிர்ச்சியளிக்கவில்லை என்று தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் ஷரத் பவார் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு உட்பட 11 மாநிலங்களில் காலியாக உள்ள 57 மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவிகளுக்கு ஜூன் 10-ல் தேர்தல் நடக்கும் என தலைமைத் தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்திருந்தது. அதில் தமிழ்நாடு உட்பட 11 மாநிலங்களில் 41 இடங்களுக்கான உறுப்பினர்கள் போட்டியின்றி தேர்வாகினர். இதையடுத்து, மீதமுள்ள 16 இடங்களுக்கு போட்டி இருந்ததால் ஹரியானா, மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகா மற்றும் ராஜஸ்தான் ஆகிய மாநிலங்களில் வாக்குப்பதிவு நடத்தப்பட்டது

I am Not Shocked With the Rajya Sabha Poll Result says NCP Chief Sharad Pawar in Mumbai. In Rajya Sabha Elections, NCP Candidate Praful Patel Receives Extra vote from the Opposition.