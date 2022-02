'கடைசி நேரத்திலும் லதா மங்கேஷ்கர் முகத்தில் புன்னகை தவழ்ந்தது'.. இறுதி தருணங்களை விவரிக்கும் டாக்டர்

Mumbai

மும்பை: 'இந்தியாவின் இசைக்குயில் ' 'இந்தியாவின் நைட்டிங்கேல்' என்று அழைக்கப்படும் பின்னணி பாடகி லதா மங்கேஷ்கர் 92 வயதில் நம்மை விட்டு நேற்று பிரிந்து சென்று விட்டார். உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் மும்பையில் உள்ளப்ரீச் கேண்டி மருத்துவமனையில் அவரது உயிர் பிரிந்தது.

லதா மங்கேஷ்கர் மரணத்தால் நாடே சோகத்தில் முழ்கியது. பிரதமர் உள்ளிட்ட அரசியல் தலைவர்களும், சினிமா, விளையாட்டு பிரபலங்கள், வெளிநாட்டு தலைவர்கள் என பலரும் இவரது மறைவுக்கு இரங்கல் தெரிவித்தனர்.

English summary

Dr. Pratit Samdani of Reach Candy Hospital, who treated Lata Mangeshkar, said that even last time she had a smile on her face. He has been treating Lata Mangeshkar for the last three years