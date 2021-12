சின்ன "கப் கேக்..." எளிமையாக 84வது பிறந்தநாள் கொண்டாடிய ரத்தன் டாடா தாத்தா

Mumbai

oi-Jeyalakshmi C

மும்பை: இன்றைக்கு நாம் பயன்படுத்தும் குடிநீர், உப்பு, டீ, இரும்பு, தாது, தங்க நகைகள், கைக்கடிகாரம், கார், விமானம் என பிரம்மாண்ட பிசினஸ் சாம்ராஜ்யத்தை நிறுவியுள்ள ரத்தன் டாடா எளிமையான முறையில் தனது 84வது பிறந்தநாளை கொண்டாடியுள்ளார்.

டாடா குழுமங்களின் மூன்றாவது தலைவர் ரத்தன் டாடா. சூரத் நகரில் நாவல் டாடா சுனு தம்பதியருக்குப் பிறந்த ரத்தன் டாடா, ஹார்வர்டு பல்கலைக் கழகத்தில் மேற்படிப்புப் படித்து விட்டு ஐபிஎம் நிறுவனத்தில் பணியாற்றியவர்.

ஹர்வர்டில் இருந்து திரும்ப இந்தியாவுக்குத் திரும்பிய அவர், தனது குடும்ப வணிகத்தில் இறங்கினார். 31 ஆண்டுகள் கடுமையான உழைப்புக்குப் பிறகு, 1991ஆம் ஆண்டில் டாடா குழுத்தின் 3 வது தலைவரானார். ரத்தன் டாடா தலைவரான பிறகு டாடா குழுமம் அசுர வளர்ச்சி கண்டது.

English summary

Ratan Tata, who has established the vast business empire of drinking water, salt, tea, iron, ore, gold jewelery, watches, cars and aircraft that we use today, has simply celebrated his 84th birthday.