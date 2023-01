லவ் ஜிகாத்.. கட்டாய மதமாற்றம்..ஆர்எஸ்எஸ் பிரம்மாண்ட பேரணி - எதிர்ப்பு கோஷத்தால் பதற்றமான மும்பை

மும்பையில் நடைபெற்ற பிரம்மாண்ட பேரணியில் லவ் ஜிகாத்துக்கு எதிராக கடுமையான கோஷங்கள் எழுப்பபட்டதால் அங்கு பதற்றமான சூழல் உருவானது.

Mumbai

oi-Jackson Singh

மும்பை: பாஜகவினர் தொடர்ந்து குற்றம்சாட்டி வரும் லவ் ஜிகாத்துக்கு எதிராக ஆர்எஸ்எஸ் உட்பட பல்வேறு இந்து அமைப்புகள் சார்பில் மும்பையில் நேற்று பிரம்மாண்ட பேரணி நடைபெற்றது. இதில் நூற்றுக்கணக்கானோர் கலந்து கொண்டனர்.

இந்தப் பேரணியின் போது லவ் ஜிகாத்துக்கு எதிராக கடுமையான கோஷங்கள் எழுப்பப்பட்டதால் பதற்றமான சூழல் காணப்பட்டது.

லவ் ஜிகாத்துக்கு எதிராகவும், கட்டாய மத மாற்றத்திற்கு எதிராகவும் சட்டங்கள் கொண்டு வர வேண்டும் எனவும் இந்தப் பேரணியில் வலியுறுத்தப்பட்டது.

English summary

A huge rally was held yesterday in Mumbai on behalf of various Hindu organizations against Love Jihad, which is constantly being accused by the BJP. Hundreds of people participated in it.