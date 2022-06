ஆப்ரேஷன் "கமல்"! எம்எல்ஏக்கள் கடத்தல்! ரவுடி தாக்கியதில் ஒரு எம்எல்ஏ-வுக்கு மாரடைப்பு! சிவசேனா பகீர்

Mumbai

oi-Vigneshkumar

மும்பை: மகாராஷ்டிராவில் இப்போது பெரிய அரசியல் குழப்பம் நிலவி வரும் நிலையில், சிவசேனா எம்பி சஞ்சய் ராவத் சில அதிர்ச்சி தகவல்களைப் பகிர்ந்துள்ளார்.

மத்தியப் பிரதேசம், ராஜஸ்தான் ஆகிய மாநிலங்களில் ஏற்பட்ட அதே நிலை இப்போது மகாராஷ்டிராவிலும் ஏற்பட்டுள்ளது. சுமார் 3 ஆண்டுகள் எவ்வித குழப்பமும் இல்லாமல் சென்று கொண்டிருந்த மகாராஷ்டிராவில் இப்போது சிக்கல் எழுந்துள்ளது.

முதலில் ராஜ்யசபா தேர்தலிலும், அடுத்து மகாராஷ்டிரா மேல் சபை தேர்தலிலும் சிவசேனா எம்எல்ஏக்கள் கட்சி மாறி வாக்களித்ததே இந்தச் சிக்கலுக்குத் தொடக்கப் புள்ளியமாக அமைந்தது.

English summary

Shiv Sena MP Sanjay Raut claimed rebel leber Eknath Shinde was pressured to go against the Uddhav Thackeray: (மகாராஷ்டிர அமைச்சர் சஞ்சய் ராவத் மாயமானது குறித்து மூத்த தலைவர் சஞ்சய் ராவத்) Sanjay Raut alleged that at least two MLAs were beaten up by the police under the "Operational Kamal".