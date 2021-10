போதைப்பொருள் வழக்கில் கைது.. மும்பை சிறையில் மகன் ஆர்யான்கானை சந்தித்து பேசிய ஷாருக்கான்!

Mumbai

oi-Rayar A

மும்பை: பாலிவுட் திரையுலகம் கடந்த ஒரு ஆண்டுக்கும் மேலாக போதைப்பொருள் சுழலில் சிக்கி தவித்து வருகிறது. போதைப்பொருள் பயன்படுத்தியதாக ஏற்கனவே பல்வேறு பிரபலங்களிடம் விசாரணை நடந்து வருகிறது.

இந்த நிலையில் பாலிவுட் சூப்பர் ஸ்டார் ஷாருக்கானின் மகன் ஆர்யான்கான் போதைப்பொருள் பயன்படுத்திய வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டது பாலிவுட் திரையுலகையே உலுக்கி போட்டது.

#WATCH Actor Shah Rukh Khan reaches Mumbai's Arthur Road Jail to meet son Aryan who is lodged at the jail, in connection with drugs on cruise ship case #Mumbai pic.twitter.com/j1ozyiVYBM

English summary

Shah Rukh Khan, the father of Aryan Khan, who was arrested in a drug case and lodged in the Arthur Road Jail in Mumbai, met him today. Aryankhan's bail plea has already been dismissed by the Mumbai Special Court