ஷாருக்கானின் மகன் ஆர்யான் கானுக்கு 14 நாள் நீதிமன்ற காவல்.. ஜாமீன் கிடைக்குமா?.. நாளை விசாரணை!

Mumbai

oi-Rayar A

மும்பை: போதைப்பொருள் வழக்கில் சிக்கிய ஷாருக்கானின் மகன் ஆர்யான் கான் உள்பட 8 பேரை 14 நாள் நீதிமன்ற காவலிலில் நீதிமன்றம் அனுப்பியது. மகாராஷ்டிரா மாநிலம் மும்பையில் கடலோரத்தில் இருந்த ஒரு சொகுசு கப்பலில் ரேவ் பார்ட்டி எனப்படும் போதைப் பொருள் விருந்து நடப்பதாக போதை தடுப்பு பிரிவு போலீஸாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.

பிரபலங்கள், சினிமா நட்சத்திரங்களின் குழந்தைகள் ஆகியோர் கலந்து கொண்ட இந்த பார்ட்டியில் கலந்து கொண்டுள்ளனர். தகவலின்பேரில் அங்கு விரைந்து சென்ற போதை தடுப்பு பிரிவு போலீஸார் கப்பலில் தீவிர சோதனை நடத்தினார்கள்.

Shah Rukh Khan's son Aryan Khan has been remanded in judicial custody for 14 days. Will Aryan Khan be granted bail tomorrow as the Narcotics Division police continue to protest his bail? The question arises