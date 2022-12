மொத்தம் 2 கொடூரர்கள்.. இடுப்பை பிடித்தனர்.. முத்தமிட முயன்றனர்.. குமுறும் பெண் யூடியூபர்

Mumbai

மும்பை: தென்கொரியாவை சேர்ந்த பெண் யூடியூபருக்கு தொல்லை கொடுத்த வழக்கில் 2 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இந்நிலையில் தான் அந்த பெண் யூடியூபர் நடந்து சம்பவம் பற்றிய பகீர் தகவலை வெளியிட்டுள்ளதோடு, மும்பை போலீசாரின் மின்னல் வேக செயல்பாட்டுக்கு பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்.

தென்கொரியாவை சேர்ந்த மியோச்சி இந்தியா வந்துள்ளார். தற்போது அவர் மும்பையில் தங்கி உள்ளார். இவர் யூடியூப் சேனல் வைத்து வரும் நிலையில் பல்வேறு நாடுகளுக்கு சென்று வீடியோக்களை பதிவிட்டு வருகிறார்.

தற்போது மும்பையில் தங்கியுள்ள மியோச்சி அங்குள்ள இடங்களுக்கு சென்று வீடியோ எடுத்து பதிவிட்டு வருகிறார். இந்நிலையில் தற்போது ஒரு அதிர்ச்சி சம்பவத்தை அவர் மியோச்சி எதிர்கொண்டுள்ளார்.

2 people have been arrested in the case of harassing a female YouTuber from South Korea. In this situation, the woman took to YouTube and published the information about the incident and praised the lightning speed operation of the Mumbai Police.