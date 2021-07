எல்கர் பரிஷத் வழக்கில்.. கைது செய்யப்பட்ட.. சமூக ஆர்வலர் ஸ்டான் சுவாமி காலமானார்

Mumbai

oi-Vigneshkumar

மும்பை: எல்கர் பரிஷத் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு மும்பை சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த பாதிரியார் ஸ்டேன் சுவாமி காலமானார்.

திருச்சியைச் சேர்ந்த சமூக செயற்பாட்டாளர் ஸ்டேன் சுவாமி. 84 வயதான இவர், மகாராஷ்டிரா எல்கர் பரிஷத் வழக்கில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டு , கடந்த 2020ஆம் ஆண்டில் உபா சட்டத்தின் கீழ் என்ஐஏ அதிகாரிகளால் கைது செய்யப்பட்டார்.

உபா சட்டத்தின் கீழ் இவர் கைது செய்யப்பட்டதால், இவருக்கான ஜாமீனும் தொடர்ந்து மறுக்கப்பட்டு வந்தது. பர்கின்ஸன் நோய் உட்பட பல்வேறு நோய்களினால் அவதிப்பட்டு வந்த இவருக்கு நீதிமன்றத்தின் வழிகாட்டுதலின் அடிப்படையில் மும்பையிலுள்ள ஹோலி ஃபேமிலி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்தது.

அவரது உடல்நிலை தொடர்ந்து மோசமடைந்து வந்ததால், நேற்று முன்தினம் முதல் அவருக்கு வென்டிலேட்டர் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், இன்று அவர் சிகிச்சை பலனின்றி மருத்துவமனையில் உயிரிழந்தார். இத்தகவலை அவரது வழக்கறிஞர்கள் மும்பை உயர் நீதிமன்றத்தில் உறுதி செய்தனர்.

டெல்லியின் பெயரை இந்திரபிரஸ்தா என மாற்றுங்க.. சுப்பிரமணியன் சுவாமி ட்வீட்டால் சர்ச்சை!

பழங்குடியினரின் உரிமைகளுக்காகத் தொடர்ந்து குரல் கொடுத்த ஸ்டேன் சுவாமிக்கு உரிய மருத்துவச் சிகிச்சை வழங்க வேண்டும் என்று தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம் சமீபத்தில் தான் உத்தரவிட்டிருந்தது. இந்நிலையில், அவர் தற்போது உயிரிழந்துள்ளார்.

திருச்சியை சேர்ந்த ஸ்டேன் சுவாமி பழங்குடியினரின் உரிமைகளுக்காகத் தொடர்ந்து குரல் கொடுத்தவர். ஜார்கண்ட் மாநிலம் ராஞ்சியில் ஆதிவாசி மற்றும் தலித் மக்களுக்கு இவர் சேவை செய்து வந்த போது தான், கடந்த 2020 அக்டோபர் 8ஆம் தேதி தேசிய புலனாய்வு அமைப்பு அதிகாரிகள் இவரைக் கைது செய்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

Activist Stan Swamy, arrested under an anti-terror law in the Elgar Parishad case last year, has died, his lawyer informed the Bombay High Court on Monday. The 84-year-old Jesuit priest had been on ventilator support since yesterday.