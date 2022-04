சர்ச்சையைக் கிளப்பிய ”தி காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ்”.. அடுத்த அணுகுண்டுடன் அக்னி கோத்ரி! ”தி டெல்லி ஃபைல்ஸ்”!

Mumbai

oi-Rajkumar R

மும்பை : காஷ்மீரி பண்டிட்கள் மாநிலத்தில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டதைத் மையமாகக் கொண்டு எடுக்கபட்ட தி காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ் படம் மூலம் இந்தியா முழுவதும் பேசப்பட்ட நபராக மாறிய விவேக் அக்னிகோத்ரி அடுத்ததாக தி டெல்லி ஃபைல்ஸ் என்ற படத்தை இயக்க இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

விவேக் ரஞ்சன் அக்னிஹோத்ரி இயக்கத்தில் அவரின் மனைவி பல்லவி ஜோஷி மற்றும் அனுபம் கெர் உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் உருவான திரைப்படம் 'தி காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ்' கலவையான விமர்சனங்களை பெற்றது.

1980களின் பிற்பகுதியிலும் 90களின் முற்பகுதியிலும் காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கில் இருந்து காஷ்மீரி பண்டிட்டுகள் வெளியேற்றப்பட்ட பின்னணியை கதை களமாக கொண்டு தி காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ் படம் வெளியானது.

