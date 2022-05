தாஜ்மஹாலின் அடியில் பிரதமர் மோடியின் டிகிரியை தேடுகின்றனர்! பாஜகவினரை சீண்டிய அசாதுதீன் ஓவைசி

Mumbai

மும்பை: மும்பை தாஜ்மஹாலின் அடியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் டிகிரியை பாஜகவினர் தேடுகின்றனர் என ஏஐஎம்ஐஎம் கட்சியின் தலைவரும், எம்பியுமான அசாதுதீன் ஓவைசி விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

உத்தர பிரதேசம் மாநிலம் ஆக்ராவில் தாஜ்மஹால் உள்ளது. இதுபற்றி அடிக்கடி சர்ச்சைகள் கிளம்பி வருகின்றன. அதாவது தாஜ்மஹால் முதலில் சிவன் கோவிலாக இருந்ததாக இந்துத்துவ அமைப்பினர் கூறி வருகின்றனர்.

சமீபத்தில் கூட தாஜ்மஹால் எங்களுக்கு சொந்தமான இடத்தில் கட்டப்பட்டுள்ளதாக பாஜக எம்பி தியாகுமாரி கூறினார். இது விவாதப்பொருளானது. அதன்பிறகு தாஜ்மஹாலில் உள்ள 22 ரகசிய அறைகளுக்குள் பழமையான ஹிந்து தெய்வங்களின் சிலைகள் உள்ளதாக தகவல்கள் பரவின.

In an address in Maharashtra's Bhiwandi Lok Sabha MP Asaduddin Owaisi took a dig at Prime Minister Narendra Modi. He said, "They are searching for PM's degree under the Taj Mahal."