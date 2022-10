ஆப்பிரிக்க சீட்டாக்களை கொண்டு வந்து நோயை பரப்பிட்டாங்க.. காங் தலைவர் கிளப்பிய பகீர்.. பாஜக கேலி

Mumbai

oi-Mani Singh S

மும்பை: தென் ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் இருந்து கொண்டுவரப்பட்ட சிவிங்கி புலியால் தான் தற்போது நாட்டில் லம்பி ஸ்கின் நோய் பரவி விட்டதாக மகாராஷ்டிரா காங்கிரஸ் தலைவர் நானா பட்டோலே தெரிவித்துள்ளது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கால்நடைகளுக்கு ஏற்படும் தோள் கழலை என்னும் தோல் கட்டி நோய் (லம்பி ஸ்கின்) வட இந்தியாவில் பசு மாடுகளுக்கு அதிகம் பரவியிருக்கிறது.

இதனால், நூற்றுக்கணக்கான மாடுகள் உயிரிழந்தன. விவசாயிகளுக்கு பெரும் நஷ்டத்தை இந்த நோய் பரவல் ஏற்படுத்தியது.

English summary

Maharashtra Congress President Nana Patole has caused controversy by saying that Lumpy skin disease has spread in the country due to Chivingi tiger brought from South African countries.