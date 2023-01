மும்பையை உலுக்கும் போக்சோ குற்றங்கள்.. ஒரே நாளில் 2 சிறுமிகள் பாதிப்பு.. பள்ளி முதல்வருக்கு வலை!

Mumbai

oi-Halley Karthik

மும்பை: மகாராஷ்டிரா தலைநகர் மும்பையில் 20 மாத பெண் குழந்தையை 35 வயது கிராஃபிக் டிசைனர் ஒருவர் பாலியல் பலாத்காரம் செய்துள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனையடுத்து காவல்துறையினர் கிராஃபிக் டிசைனரை கைது செய்துள்ளனர். அவரிடம் விசாரணை மேற்கொள்கையில் பல அதிர்ச்சி தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. அதோ போல தனியார் பள்ளியில் பயின்று வந்த 14 வயது சிறுமியும் பாலியல் பலாத்காரத்திற்கு உள்ளாக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த சம்பவத்தில் பள்ளி முதல்வர் தலைமறைவாகியுள்ளார்.

மகாராஷ்டிரா மாநிலம் மும்பையில் குடியிருப்பு ஒன்றில் 35 வயதான நபர் தனியாக தங்கி வந்துள்ளார். இவர் கிராஃபிக் டிசைனராக பணியாற்றுவதாக சொல்லப்படுகிறது. இவருக்கு எதிர் வீட்டில் இளம் தம்பதியினர் வசித்து வந்துள்ளனர். இவர்களுக்கு சமீபத்தில்தான் பெண் குழந்தை பிறந்திருக்கிறது. இந்நிலையில் வீட்டில் குழந்தையின் அப்பா வேலைக்கு சென்றுவிட்ட நேரத்தில் தனியாக இருக்கும் குழந்தையை கிராஃபிக் டிசைனர் அடிக்கடி வந்து கொஞ்சி இருக்கிறார்.

குழந்தையின் தாயும் இது குறித்து எதுவும் நினைக்கவில்லை. இந்நிலையில், இரண்டு தினங்களுக்கு முன்னர் குழந்தைக்கு திடீரென காய்ச்சல் அடிக்க தொடங்கியுள்ளது. குழந்தை பயங்கரமாக அழுதிருக்கிறது. என்ன காரணம் என்று தெரியாமல் முழித்த பெற்றோர் மருத்துவரை சந்தித்துள்ளனர். அப்போதுதான் சிறுமி பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டுள்ளார் என்கிற விஷயம் வெளியில் தெரிய வந்துள்ளது. இதனையடுத்து உடனடியாக காவல் நிலையத்தில் பெற்றோர் புகார் அளித்ததை தொடர்ந்து கிராஃபிக் டிசைனர் கைது செய்யப்பட்டார்.

English summary

A 35-year-old graphic designer raped a 20-month-old girl in Mumbai, the capital of Maharashtra. After this, the police arrested the graphic designer. A lot of shocking information has been revealed during his investigation.