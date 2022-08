எங்களை முதுகில் குத்தி நீங்கள் சாதித்ததுதான் என்ன?அதிருப்தி எம்.எல்.ஏக்களை வசைபாடிய ஆதித்ய தாக்கரே

Mumbai

மும்பை: மகாராஷ்டிரா மாநிலம் ஜல்காவில் நடந்த கூட்டத்தில் பேசிய சிவசேனா இளைஞர் அணி தலைவர் ஆதித்ய தாக்கரே, 'எங்கள் முதுகில் குத்தி தற்போது நீங்கள் சாதித்தது என்ன?' என்று அதிருப்தி எம்.எல்.ஏக்களை பார்த்து பேசியுள்ளார்.

நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்கு இளைஞர்கள் பொறுப்பேற்க வேண்டும்

மகாராஷ்டிராவில் கடந்த 2020-ம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் தலமையிலான பாஜனதாவும், சிவசேனாவும் கூட்டணி அமைத்து போட்டியிட்டன.

இதேபோல் காங்கிரசும்-சரத்பவார் தலமையிலான தேசியவாத காங்கிரசும் கூட்டணி வைத்து போட்டியிட்டன. தேர்தல் முடிவில் பாஜனதா சிவசேனா கூட்டணி வெற்றி பெற்றது.

Speaking at a meeting in Jalka, Maharashtra, Shiv Sena youth leader Aditya Thackeray said, 'What have you achieved by stabbing us in the back?' He said looking at the disgruntled MLAs.