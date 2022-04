திடீரென பயமுறுத்தும் XE வகை கொரோனா! இது வேற மாதிரி ரகம்! எவ்வளவு ஆபத்தானது? அறிகுறிகள் என்ன?

Mumbai

oi-Shyamsundar I

மும்பை: இந்தியாவில் முதல் நபருக்கு அதிகாரபூர்வமாக XE வகை கொரோனா இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்போதான் மாஸ்க் போட வேண்டாம்னு சொன்னாங்க.. அதுக்குள்ள இது என்ன XE வகை கொரோனா.. ஏன் பாஸ் புதுசா பீதியை கிளப்புறீங்க என்று நீங்கள் கேட்பது புரிகிறது. வாருங்கள் இது என்ன வகை என்று பார்க்கலாம்!

மும்பைக்கு தென் ஆப்ரிக்காவில் இருந்து வந்த பெண் ஒருவருக்குதான் இந்த XE கொரோனா ஏற்பட்டுள்ளது. அந்த பெண்ணுக்கு 50 வயது ஆகிறது. இணை நோய்கள் இல்லை.

மும்பையில் வந்ததும் அவருக்கு கொரோனா டெஸ்ட் எடுக்கப்பட்டது. அதன் ரிசல்ட் நெகட்டிவ். அவருக்கு ஏற்கனவே வேக்சிங் இரண்டு டோஸ் போடப்பட்டுவிட்டது.

இந்தியாவில் பரவியது XE வகை உருமாறிய கொரோனா வைரஸ் - மும்பையில் கண்டறியப்பட்டதாக தகவல்

English summary

What is XE coronavirus? How it came to India? What are the symptoms? All you need to know:இந்தியாவில் முதல் நபருக்கு அதிகாரபூர்வமாக XE வகை கொரோனா இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.