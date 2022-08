டெல்லி பறந்த பட்னாவிஸ்.. மகாராஷ்டிரா அமைச்சரவை விரிவாக்கம் எப்போது?.. கேலி செய்யும் எதிர்க்கட்சிகள்!

Mumbai

மும்பை: ஏக்னாத் ஷிண்டே தலைமையில் ஆட்சி நடந்து வரும் மகாராஷ்டிராவில் எப்போது மந்திரி சபை விரிவாக்கம் செய்யப்படும் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

மண்ணின் மைந்தன் என்றழைக்கப்படும் சிவசேனா கட்சி இன்று பல்வேறு சரிவுகளை சந்தித்துள்ளது. ஏக்நாத் ஷிண்டே தலைமையிலான 40 எம்.எல்.ஏ.க்கள் உத்தவ் தாக்கரே அணியில் இருந்து விலகியதோடு, உத்தவ் தாக்கரேயை ஆட்சியில் இருந்தும் கவிழ்த்தனர்.

தொடர்ந்து அதிருப்தி அணியினரான ஏக்னாத் ஷிண்டே தலைமையிலான சிவசேனா பாஜகவுடன் கூட்டணி அமைத்து ஆட்சியையும் கைப்பற்றினர்.

A question has arisen as to when the Cabinet of Ministers will be expanded in Maharashtra under the leadership of Eknath Shinde.