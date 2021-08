'டெல்டா பிளஸ்' 3ஆம் அலை ஏற்படுத்துமா? வேக்சின் போட்டவர்களை தாக்குகிறது.. ஷாக்கிங் ரிப்போர்ட்

Mumbai

மும்பை: மகாராஷ்டிரா உள்ளிட்ட சில மாநிலங்களில் டெல்டா பிளஸ் கொரோனா பாதிப்பு கணிசமாக அதிகரித்து வருகிறது. கொரோனா வேக்சின் 2 டோஸ் போட்டவர்கள் மத்தியிலும் வைரஸ் பாதிப்பு ஏற்படுவதால், இதனால் எங்கு கொரோனா 3ஆம் அலை ஏற்படுமோ என்ற அச்சம் உருவாகியுள்ளது.

இந்தியாவில் டெல்டா கொரோனாவால் கடந்த மார்ச், ஏப்ரல் மாதங்களில் கொரோனா 2ஆம் அலை ஏற்பட்டது. அப்போது நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் வைரஸ் பாதிப்பு உச்சத்திலிருந்தது.

தினசரி வைரஸ் பாதிப்பு 4 லட்சம் வரை சென்றது. மருத்துவமனைகள் முழுவதும் கொரோனா நோயாளிகளால் நிரம்பியதால், நாட்டின் சுகாதார உட்கட்டமைப்பில் பெரியளவில் அழுத்தம் ஏற்பட்டது.

Few feared that delta plus variant fuel the third wave in India. Deaths among fully vaccinated people are a cause of concern.