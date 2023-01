ரகசிய திருமணம் நடந்து 10 நாட்களில் கவர்ச்சி நடிகை ராக்கி சாவந்த் கைது.. நடந்தது என்ன?

Mumbai

oi-Vishnupriya R

மும்பை: சக நடிகை புகாரின் பேரில் திருமணமான 10 நாட்களில் நடிகை ராக்கி சாவந்த் கைது செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பாலிவுட்டில் கவர்ச்சி நடிகையாக அறியப்படுபவர் ராக்கி சாவந்த். பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டதன் மூலம் மிகவும் பிரபலமானவர். இவர் ஏற்கெனவே கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு தொழிலதிபர் ரித்தேஷ் என்பவரை ரகசியமாக திருமணம் செய்து கொண்டார்.

இந்த நிலையில் கருத்து வேறுபாடு காரணமாக இருவரும் விவாகரத்து பெற்று பிரிந்து விட்டனர். இதனை பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியிலேயே ராக்கி சாவந்த் வெளிப்படையாக தெரிவித்திருந்தார்.

அன்பு எப்போதுமே அனாதையில்லை.. சிறுத்தைக்கு ராக்கி கயிறு கட்டி நெகிழ வைத்த பெண்!

English summary

Why Rakhi Sawant arrested by Mumbai Police? She has arrested after she got married after just 10 days.