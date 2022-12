இந்தியாவுக்குள் சீனா புகுந்ததை போல.. கர்நாடகாவுக்குள் நாங்கள் ஊடுருவோம்.. சிவசேனா ராவத் எச்சரிக்கை

Mumbai

oi-Jackson Singh

மும்பை: இந்தியாவுக்குள் சீனா புகுந்ததை போல கர்நாடகாவுக்குள் நாங்கள் ஊடுருவி விடுவோம் என சிவசேனா கட்சியின் (உத்தவ் தாக்கரே அணி) மூத்த தலைவரும், மாநிலங்களவை எம்.பி.யுமான சஞ்சய் ராவத் தெரிவித்துள்ளார்.

மகாராஷ்ட்ரா - கர்நாடகா இடையேயான எல்லைப் பிரச்சினை கொழுந்துவிட்டு எரியும் நிலையில், சஞ்சய் ராவத்தின் இந்த பேச்சு பெரும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இதனிடையே, சஞ்சய் ராவத்தின் இந்த பேச்சுக்கு கர்நாடகாவில் உள்ள அரசியல் கட்சிகளும், கன்னட அமைப்புகளும் கடும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றன.

அண்ணாமலை அண்ணே.. ரஃபேல் வாட்ச் பில் வருமா? வராதா? வேலை கிடக்கு! மீம்ஸ் தெறிக்கவிட்ட நெட்டிசன்ஸ்!

English summary

Sanjay Rawat, a senior leader of Shiv Sena (Uddhav Thackeray's team) and Rajya Sabha MP, said that they will enter into Karnataka like China entered into India.