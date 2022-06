படித்திருந்தாலும் பெண்ணை வேலைக்கு செல்ல கட்டாயப்படுத்த முடியாது; மும்பை உயர்நீதிமன்றம் கருத்து

Mumbai

மும்பை: ‛‛படித்து இருக்கிறார் என்பதற்காகவே விருப்பத்துக்கு மாறாக பெண்களை வேலைக்கு செல்ல கட்டாயப்படுத்த முடியாது'' என வழக்கு ஒன்றில் மும்பை உயர்நீதிமன்றம் கூறியது.

மகாராஷ்டிரா மாநிலம் புனேவை சேர்ந்த தம்பதிக்கு 14 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருமணம் நடந்தது. இந்த தம்பதிக்கு 13 வயதில் மகள் இருக்கிறார்.

இந்நிலையில் தம்பதி இடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டது. இதனால் விவாகரத்து கோரி குடும்ப நல நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது.

English summary

A woman cannot be compelled to work to eke out a living, merely because she is educated, the Bombay High Court observed, while hearing a man's plea against a court order directing him to pay maintenance to his estranged wife.