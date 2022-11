என்னங்க நடக்குது! தேசிய கீதத்திற்கு பதில் வேற பாடல்? ராகுல் மேடையில் குழப்பம்.. பாஜக நிர்வாகி கேலி

Mumbai

oi-Mani Singh S

மும்பை: மகாராஷ்டிராவில் காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி பங்கேற்ற நிகழ்ச்சியில் தேசிய கீதம் பாடல் ஒலிபரப்பப்படுவதற்கு பதில் வேறு ஒரு பாடல் ஒலிபரப்பப்பட்டதால் மேடையில் சிறிது நேரம் குழப்பம் ஏற்பட்டது. இந்நிலையில் தமிழக பாஜக நிர்வாகி அமர் பிரசாத் ரெட்டி, என்ன ராகுல் காந்தி இது? என்ற கேப்ஷனுடன் இதை கிண்டல் செய்து ட்வீட் பதிவிட்டுள்ளார்.

காங்கிரஸ் கட்சியின் முக்கிய தலைவரும் வயநாடு தொகுதி எம்.பியுமான ராகுல் காந்தி கன்னியாகுமரியில் இருந்து காஷ்மீர் வரை பாரத் ஜோடோ யாத்திரை என்ற பெயரில் பாத யாத்திரை மேற்கொண்டுள்ளார்.

கடந்த செப்டம்பர் 7 ஆம் தேதி வரை கன்னியாகுமரியில் தொடங்கிய இந்த யாத்திரை கேரளா, கர்நாடகாம் ஆந்திரா, தெலுங்கானா மாநிலங்களை கடந்து தற்போது மகராஷ்டிர மாநிலத்தில் நடந்து வருகிறது.

குஜராத் தேர்தல்.. காங்கிரஸ் ஸ்டார் பேச்சாளர்கள் லிஸ்ட் வெளியீடு.. பட்டியலில் சோனியா, ராகுல் சேர்ப்பு

English summary

In Maharashtra, Congress MP Rahul Gandhi's program was attended by Congress MP Rahul Gandhi and there was a moment of confusion on stage as the National Anthem was played instead of another song. In this case, Tamil Nadu BJP executive Amar Prasad Reddy, what Rahul Gandhi is this? He posted a tweet teasing this with the caption.