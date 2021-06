Nagercoil

நாகர்கோவில்: கற்றுக் கொள்ள வயசு கிடையாதுங்க.. எந்த வயதிலும் எதையும் கற்றுக் கொள்ளலாம். சிலர் வசதிக்காக கற்றுக் கொள்வார்கள்.. சிலர் வாழ்க்கைக்காக கற்றுக் கொள்வார்கள்.. சிலர் பாரம்பரியம் மறைந்து போய் விடக் கூடாதே என்று கற்றுக் கொள்வார்கள்.

அந்தப் பக்கம் அப்பா.. இந்தப் பக்கம் மனைவி.. 2 வாத்தியார்கள்.. ஓலை முடைந்த சுப. உதயகுமாரன்!

தகிக்க வைத்த கூடங்குளம் போராட்டக் களத்தில் தலைமை தாங்கி பீடு நடை போட்டு மக்களை வழி நடத்திய முன்னோடி சுப உதயகுமாரனும் அப்படி ஒரு வித்தையை இப்போது கற்றுக் கொண்டுள்ளார்.

அவருக்குக் கற்றுக் கொடுத்தவர் வேறு யாருமல்ல.. அவரது அப்பாதான். கூடவே அவரது மனைவியும் இருந்து சொல்லிக் கொடுக்க அழகாக அந்தக் கலையைக் கற்றுக் கொண்டுள்ளார் உதயகுமாரன். அது வேறு ஒன்றுமல்ல.. தென்னை ஓலை முடைவதுதான்.

Kudankulam nuclear activist SP Udayakumaran has learnt a village craft from his father and wife and shared a video regarding this in his Facebook.