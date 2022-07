தனி தமிழ்நாடு.. பெரியார் வழியில் போக வச்சிடாதீங்க.. முதல்வர் இருந்த மேடையில் முழங்கிய ஆ.ராசா!

Namakkal

oi-Vignesh Selvaraj

நாமக்கல் : அண்ணா வழியில் பயணிக்கும் எங்களை தனித் தமிழ்நாடு கோரிக்கை எழுப்பி பெரியார் வழியில் செல்ல வைத்துவிடாதீர்கள் என திமுக எம்.பி ஆ.ராசா பேசியது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தனித் தமிழ்நாடு கேட்க எங்களை விட்டு விடாதீர்கள், மாநில சுயாட்சி தாருங்கள், அதுவரை நாங்கள் ஓயமாட்டோம் என நாமக்கல்லில் நடைபெற்ற உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் மாநாட்டில் ஆ.ராசா பேசியுள்ளார்.

முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பங்கேற்ற மேடையில், தனித் தமிழ்நாடு கோரிக்கையை எழுப்புவோம் என மத்திய அரசுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கும் வகையில் பேசியுள்ளார் திமுக எம்.பி ஆ.ராசா.

English summary

Don't let us who are traveling on the Anna route go on the Periyar route by demanding a separate Tamil Nadu. Give state autonomy : DMK MP A.Raja addressed DMK Urban Local body Representatives Conference.