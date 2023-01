"நாய் சாப்பிட்டுடுச்சு.. அம்மை வேற".. சுருண்ட உயிர்கள்.. 100 வருஷமாக "பொங்கல்" வைக்காத கிராமம்.. ஓஹோ

Namakkal

oi-Hemavandhana

நாமக்கல்: தமிழகமே பொங்கல் கொண்டாட்டத்தில் மூழ்கி திளைத்து வரும்நிலையில், சிங்கிலிப்பட்டி என்ற கிராமம் சத்தமின்றி, களையின்றி இயல்பாக காணப்படுகிறது.. என்ன காரணம்?

எத்தனையோ வருடங்களாக தீபாவளி பண்டிகையை கொண்டாடாத கிராமங்கள் பற்றி நாம் கேள்விப்பட்டு வருகிறாம்.. குறிப்பாக, நெல்லை மாவட்டம் கூந்தன்குளம் கிராமத்தில் பறவைகள் வாழ்வதற்காகவே, தங்களது பண்டிகைகளையே கொண்டாடாமல் தியாக மனப்பான்மையோடு பொதுமக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள்.

கூந்தன்குளம் கிராமத்தில் அதிக அளவில் பறவைகள் வந்து செல்வதால் இந்த கிராமத்தை அரசு பறவைகள் சரணாலயமாக அறிவித்தது... இந்த கிராமத்தில் குளங்கள், தெருக்களில் உள்ள மரங்களில் கூடு கட்டி முட்டையிட்டு குஞ்சு பொரித்து செல்வது, காலங்காலமாக நடந்து வருகிறது.

English summary

Do you know why Ettupatti Village near Rasipuram people are not celebrating pongal for the past 100 years