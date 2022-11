என்னாது.. எடப்பாடி கோஷ்டி பாஜகவிற்கு தாவுகிறதா.. தடதட கொங்கு.. கொளுத்திய புகழேந்தி

Namakkal

oi-Vignesh Selvaraj

நாமக்கல் : எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் இருப்பவர்கள் விரைவில் பாஜகவில் இணைய இருக்கிறார்கள் என அதிமுகவின் முன்னாள் செய்தி தொடர்பாளர் புகழேந்தி தெரிவித்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அதிமுகவில் ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் இடையே நிலவி வரும் மோதல் சூழல் காரணமாக, அதிமுகவினர் இரு அணிகளாகப் பிரிந்து கிடக்கின்றனர். இந்நிலையில், தங்கள் பலத்தை அதிகரிக்கும் முயற்சிகளில் இரு தரப்பினரும் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

எடப்பாடி பழனிசாமி பலமாக இருக்கும் கோவை, நாமக்கல், சேலம் பகுதிகளில் இருந்து தங்கள் பக்கம் ஆட்களைத் திரட்டி வருகிறது ஓபிஎஸ் டீம். தொடர்ந்து பல முக்கிய நிர்வாகிகள் தங்கள் பக்கம் வரவிருப்பதாக ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் புகழேந்தி கூறியுள்ளார்.

மேலும், தங்களுக்கு ஆதரவு தேடி எடப்பாடி பழனிசாமி, பாஜகவை நாடிய நிலையில், அவருக்கு சாதகமான பதில்கள் மேலிடத்தில் கிடைக்கவில்லை.

ஓபிஎஸ் செருப்புக்கு பாலிஷ்..வார்த்தையை விட்ட புகழேந்தி! பதவியை அனுபவிச்சியே வெட்கமா இல்லையா?அட்டாக்

English summary

Due to the conflict between OPS and EPS in AIADMK, ADMK members are divided into two factions. In this case, some of those who are with Edappadi Palaniswami are ready to join BJP soon, OPS supporter Pugazhendhi has said.