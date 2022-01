Namakkal

oi-Rajkumar R

நாமக்கல்: நாமக்கல் அருகே விவசாய வேலை செய்து கொண்டிருந்த போது தன்னைக் கடித்த கட்டு விரியன் பாம்பை தேடி கண்டுபிடித்து அதனை உயிரோடு பிடித்து பிளாஸ்டிக் டப்பாவில் அடைத்த விவசாயி பாம்பை கையோடு கொண்டு வந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

என்னயவே கடிச்சுட்டியா.. கட்டுவிரியன் பாம்பை வைத்து விவசாயி செய்த வேற லெவல் சம்பவம்

தமிழகத்தில் தற்போது குளிர்ச்சியான காலநிலை நிலவி வருகிறது இதன் காரணமாக வனப்பகுதிகளில் இருக்கும் பாம்பு உள்ளிட்ட பிராணிகள் கதகதப்பை தேடி மக்கள் வசிக்கும் பகுதிகளுக்கு வரும் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகிறது.

தேனி திண்டுக்கல் மதுரை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாக வீடுகளுக்குள் புகும் பாம்புகளை தீயணைப்பு துறையினர் பிடிப்பதும் அதனை வனத்துறையிடம் ஒப்படைப்பதும் அதிகரித்து வருகிறது. இந்த நிலையில் நாமக்கல் அருகே விவசாய வேலை செய்த விவசாயி ஒருவரை கடித்த பாம்பை விவசாயி பிடித்து அதோடு சேர்ந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சேர்ந்துள்ளார்.

English summary

The incident has caused a stir as a farmer who found a snake that had bitten him while doing farm work near Namakkal, caught it alive and stuffed it in a plastic bottle and brought it to the hospital with his hand.